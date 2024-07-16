Eylülde faiz indirimi beklentisi: Yüzde 93!
ABD’de tüketici fiyatlarının COVID pandemisinden bu yana ilk kez haziran ayında düşmesi, yatırımcıların faiz tahminlerine yansıdı. Wall Street’in eylül ayında faiz indirimi beklentisi, bir günde yüzde 73’ten yüzde 93’e çıktı. CNN iddialı bir manşet attı: “Eylül ayında ABD ekonomisinde büyük bir değişiklik olabilir.”
Emre ERGÜL
Eylül ayında ABD ekonomisinde büyük bir değişiklik olabilir… Dünyaca ünlü haber kanalı CNN, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarıyla ilgili analiz haberine bu iddialı başlığı attı. Haberine “Yüksek borçlanma faizlerinden kurtulmak isteyen Amerikalıların daha fazla beklemesi gerekmeyebilir” diye başlayan kanal, ABD’de açıklanan tüketici fiyatlarıyla ilgili verilere dikkat çekti.
ABD tüketici fiyatları, COVID pandemisinin ilk aylarından bu yana ilk kez haziran ayında düştü. Geçen perşembe günü açıklanan veriler, tüketici fiyatlarının mayıs ayına göre yüzde 0.1 düştüğünü gösterdi. Yıllık bazda da enflasyon, mayıs ayındaki yüzde 3.3 seviyesinden geçen ay yüzde 3’e geriledi.
İşte bu noktada, yatırımcıların Fed’in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayabileceğine dair tahminlerini artırmalarına yol açtı. CME FedWatch Tool’a göre, Wall Street’in eylül ayında faiz indirimi beklentisi, önceki günkü yüzde 73 seviyesinden yüzde 93’e yükseldi. Lazard’ın Baş Piyasa Analisti Ron Temple net konuştu: “Eylüldeki faiz indirimi, çoktan imzalanmış bir anlaşma gibi…”
BNP Paribas ekonomistleri de haziran enflasyonu ve istihdam verilerini öne sürerek, temel senaryosunu “Eylülde faiz indirimi olacak” diye güncelledi. CNN’e göre, BNP Paribas ekonomistleri 2024’te iki çeyrek puanlık indirim bekliyor.
CNN, analiz haberinde Fed Başkanı Jerome Powell’a dikkat çekti:
“Fed'in ikili bir görevi var: Fiyatları sabit tutmak ve işsizlik seviyelerini düşük tutmak. Merkez Bankası, inatçı enflasyonu dizginlemek için 2022'de faiz oranlarını artırmaya başladı ve geçen temmuzdan bu yana faiz oranlarını mevcut 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu.
Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta başında Kongre'de yaptığı konuşmada Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayabileceği konusunda ipucu vermedi. Ancak enflasyonun yavaşladığını ve işgücü piyasasının 'güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını' kabul etti; bu, enflasyonun yeniden hızlanma işaretleri gösterdiği ve iş piyasasının hâlâ sıcak kaldığı birkaç ay öncesinden bile farklıydı.
Yine de Fed'in eylül toplantısından önce daha fazla veri ayrıştırması gerekecek ve bu da Fed'in gidişatını değiştirebilir. Bazı ekonomistler, Fed'in o zamana kadar faiz indirimine gitmemesi halinde işgücü piyasasında çatlakların derinleşmeye başlayabileceğinden endişe ediyor. Bazı yatırımcılar, ekonominin o tarihten önce bile tehlikeli biçimde zayıflayabileceğini öngörüyor.”
“Gümüş yatırımcısı, faizde hâlâ temkinli bir tutum izliyor”
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerin artmasına karşın bu durum emtia piyasasını olumlu etkilemedi. Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0.8 değer kazanırken, gümüş yüzde 1.4, platin yüzde 2.7, paladyum yüzde 5.9 değer kaybetti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda düşüş eğilimi olduğuna dair açıklamalarıyla altının ons fiyatında yükseliş görüldü.
Ancak küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına yönelik tahminler de gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın gümüş fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, gümüş yatırımcısının bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda hala temkinli bir tutum izlediğini vurguladı.
Baz metallerde düşüş eğilimi görüldü… Tezgâh üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2.4, kurşunda yüzde 1.2, nikelde yüzde 2.8, çinkoda yüzde 1.9 azaldı.
Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 6.7, mısırda yüzde 2.2, soya fasulyesinde yüzde 5.7 azalırken, pirinçte yüzde 0.5 arttı. Soya fasulyesi kile bazında 10.59 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0.2, şekerde yüzde 4.7 azalırken, kahvede yüzde 8.7 arttı.