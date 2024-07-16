Eylülde faiz indirimi beklentisi: Yüzde 93!

Emre ERGÜL

Eylül ayında ABD eko­nomisinde büyük bir değişiklik olabilir… Dünyaca ünlü haber kanalı CNN, Amerika Merkez Ban­kası’nın (Fed) faiz kararla­rıyla ilgili analiz haberine bu iddialı başlığı attı. Haberine “Yüksek borçlanma faizlerin­den kurtulmak isteyen Ame­rikalıların daha fazla bekle­mesi gerekmeyebilir” diye başlayan kanal, ABD’de açık­lanan tüketici fiyatlarıyla ilgi­li verilere dikkat çekti.

ABD tüketici fiyatları, CO­VID pandemisinin ilk ayla­rından bu yana ilk kez haziran ayında düştü. Geçen perşembe günü açıklanan veriler, tüketi­ci fiyatlarının mayıs ayına göre yüzde 0.1 düştüğünü gösterdi. Yıllık bazda da enflasyon, mayıs ayındaki yüzde 3.3 seviyesin­den geçen ay yüzde 3’e geriledi.

İşte bu noktada, yatırımcı­ların Fed’in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlaya­bileceğine dair tahminlerini artırmalarına yol açtı. CME FedWatch Tool’a göre, Wall Street’in eylül ayında faiz in­dirimi beklentisi, önceki gün­kü yüzde 73 seviyesinden yüz­de 93’e yükseldi. Lazard’ın Baş Piyasa Analisti Ron Temple net konuştu: “Eylüldeki faiz indirimi, çoktan imzalanmış bir anlaşma gibi…”

BNP Paribas ekonomist­leri de haziran enflasyonu ve istihdam verilerini öne süre­rek, temel senaryosunu “Ey­lülde faiz indirimi olacak” di­ye güncelledi. CNN’e göre, BNP Paribas ekonomistleri 2024’te iki çeyrek puanlık in­dirim bekliyor.

CNN, analiz haberinde Fed Başkanı Jerome Powell’a dik­kat çekti:

“Fed'in ikili bir görevi var: Fiyatları sabit tutmak ve iş­sizlik seviyelerini düşük tut­mak. Merkez Bankası, inatçı enflasyonu dizginlemek için 2022'de faiz oranlarını artır­maya başladı ve geçen tem­muzdan bu yana faiz oranla­rını mevcut 23 yılın en yük­sek seviyesinde sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta başında Kongre'de yaptığı konuşmada Fed'in ne zaman faiz indirimine başla­yabileceği konusunda ipucu vermedi. Ancak enflasyonun yavaşladığını ve işgücü piya­sasının 'güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını' kabul etti; bu, enflasyonun yeniden hız­lanma işaretleri gösterdiği ve iş piyasasının hâlâ sıcak kal­dığı birkaç ay öncesinden bile farklıydı.

Yine de Fed'in eylül toplantısından önce daha faz­la veri ayrıştırması gerekecek ve bu da Fed'in gidişatını de­ğiştirebilir. Bazı ekonomist­ler, Fed'in o zamana kadar faiz indirimine gitmemesi halin­de işgücü piyasasında çatlak­ların derinleşmeye başlayabi­leceğinden endişe ediyor. Ba­zı yatırımcılar, ekonominin o tarihten önce bile tehlikeli bi­çimde zayıflayabileceğini ön­görüyor.”

“Gümüş yatırımcısı, faizde hâlâ temkinli bir tutum izliyor”

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik bek­lentilerin artmasına karşın bu durum emtia piyasasını olumlu etkilemedi. Geçen hafta ons bazında altın yüz­de 0.8 değer kazanırken, gümüş yüzde 1.4, platin yüz­de 2.7, paladyum yüzde 5.9 değer kaybetti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon­da düşüş eğilimi olduğuna dair açıklamalarıyla altının ons fiyatında yükseliş görül­dü.

Ancak küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına yönelik tahminler de gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etki­ledi. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaya­cağına yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın gümüş fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, gümüş yatırımcısı­nın bankanın faiz indirimle­rine ne zaman başlayacağı konusunda hala temkinli bir tutum izlediğini vurguladı.

Baz metallerde düşüş eğili­mi görüldü… Tezgâh üstü pi­yasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüz­de 2.4, kurşunda yüzde 1.2, nikelde yüzde 2.8, çinkoda yüzde 1.9 azaldı.

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğday­da yüzde 6.7, mısırda yüzde 2.2, soya fasulyesinde yüzde 5.7 azalırken, pirinçte yüzde 0.5 arttı. Soya fasulyesi kile bazında 10.59 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Intercon­tinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0.2, şekerde yüzde 4.7 azalırken, kahvede yüzde 8.7 arttı.