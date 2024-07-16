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Eylülde faiz indirimi beklentisi: Yüzde 93!

 ABD’de tüketici fiyatlarının COVID pandemisinden bu yana ilk kez haziran ayında düşmesi, yatırımcıların faiz tahminlerine yansıdı. Wall Street’in eylül ayında faiz indirimi beklentisi, bir günde yüzde 73’ten yüzde 93’e çıktı. CNN iddialı bir manşet attı: “Eylül ayında ABD ekonomisinde büyük bir değişiklik olabilir.”

Dünya Gazetesi
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Emre ERGÜL

Eylül ayında ABD eko­nomisinde büyük bir değişiklik olabilir… Dünyaca ünlü haber kanalı CNN, Amerika Merkez Ban­kası’nın (Fed) faiz kararla­rıyla ilgili analiz haberine bu iddialı başlığı attı. Haberine “Yüksek borçlanma faizlerin­den kurtulmak isteyen Ame­rikalıların daha fazla bekle­mesi gerekmeyebilir” diye başlayan kanal, ABD’de açık­lanan tüketici fiyatlarıyla ilgi­li verilere dikkat çekti.

ABD tüketici fiyatları, CO­VID pandemisinin ilk ayla­rından bu yana ilk kez haziran ayında düştü. Geçen perşembe günü açıklanan veriler, tüketi­ci fiyatlarının mayıs ayına göre yüzde 0.1 düştüğünü gösterdi. Yıllık bazda da enflasyon, mayıs ayındaki yüzde 3.3 seviyesin­den geçen ay yüzde 3’e geriledi.

İşte bu noktada, yatırımcı­ların Fed’in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlaya­bileceğine dair tahminlerini artırmalarına yol açtı. CME FedWatch Tool’a göre, Wall Street’in eylül ayında faiz in­dirimi beklentisi, önceki gün­kü yüzde 73 seviyesinden yüz­de 93’e yükseldi. Lazard’ın Baş Piyasa Analisti Ron Temple net konuştu: “Eylüldeki faiz indirimi, çoktan imzalanmış bir anlaşma gibi…”

BNP Paribas ekonomist­leri de haziran enflasyonu ve istihdam verilerini öne süre­rek, temel senaryosunu “Ey­lülde faiz indirimi olacak” di­ye güncelledi. CNN’e göre, BNP Paribas ekonomistleri 2024’te iki çeyrek puanlık in­dirim bekliyor.

CNN, analiz haberinde Fed Başkanı Jerome Powell’a dik­kat çekti:

“Fed'in ikili bir görevi var: Fiyatları sabit tutmak ve iş­sizlik seviyelerini düşük tut­mak. Merkez Bankası, inatçı enflasyonu dizginlemek için 2022'de faiz oranlarını artır­maya başladı ve geçen tem­muzdan bu yana faiz oranla­rını mevcut 23 yılın en yük­sek seviyesinde sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta başında Kongre'de yaptığı konuşmada Fed'in ne zaman faiz indirimine başla­yabileceği konusunda ipucu vermedi. Ancak enflasyonun yavaşladığını ve işgücü piya­sasının 'güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını' kabul etti; bu, enflasyonun yeniden hız­lanma işaretleri gösterdiği ve iş piyasasının hâlâ sıcak kal­dığı birkaç ay öncesinden bile farklıydı.

Yine de Fed'in eylül toplantısından önce daha faz­la veri ayrıştırması gerekecek ve bu da Fed'in gidişatını de­ğiştirebilir. Bazı ekonomist­ler, Fed'in o zamana kadar faiz indirimine gitmemesi halin­de işgücü piyasasında çatlak­ların derinleşmeye başlayabi­leceğinden endişe ediyor. Ba­zı yatırımcılar, ekonominin o tarihten önce bile tehlikeli bi­çimde zayıflayabileceğini ön­görüyor.”

“Gümüş yatırımcısı, faizde hâlâ temkinli bir tutum izliyor”

 ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik bek­lentilerin artmasına karşın bu durum emtia piyasasını olumlu etkilemedi. Geçen hafta ons bazında altın yüz­de 0.8 değer kazanırken, gümüş yüzde 1.4, platin yüz­de 2.7, paladyum yüzde 5.9 değer kaybetti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon­da düşüş eğilimi olduğuna dair açıklamalarıyla altının ons fiyatında yükseliş görül­dü.

Ancak küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına yönelik tahminler de gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etki­ledi. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaya­cağına yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın gümüş fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, gümüş yatırımcısı­nın bankanın faiz indirimle­rine ne zaman başlayacağı konusunda hala temkinli bir tutum izlediğini vurguladı.

Baz metallerde düşüş eğili­mi görüldü… Tezgâh üstü pi­yasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüz­de 2.4, kurşunda yüzde 1.2, nikelde yüzde 2.8, çinkoda yüzde 1.9 azaldı.

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğday­da yüzde 6.7, mısırda yüzde 2.2, soya fasulyesinde yüzde 5.7 azalırken, pirinçte yüzde 0.5 arttı. Soya fasulyesi kile bazında 10.59 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Intercon­tinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0.2, şekerde yüzde 4.7 azalırken, kahvede yüzde 8.7 arttı.