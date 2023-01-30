EYMSİB, 1 milyar 400 milyon dolar ihracat hedefliyor

Hayrettin Uçak, 2022 yılının yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü için tatmin edici bir yıl olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 3 milyar doları taze meyve sebze, 2 buçuk milyar doları meyve sebze mamulleri olmak üzere toplam 5 buçuk milyar dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Hayrettin Uçak, toplam ihracatın 1 milyar 250 milyon dolarına denk gelen yüzde 22’sini Birlik üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. İhracatın 2021 yılına göre yüzde 6 oranında arttığını kaydeden Uçak, özellikle meyve sebze mamulleri sektöründeki yüzde 12’lik artıştan memnun kaldıklarını vurguladı.

Yaş meyve sebze ürünlerinde 2022 yılında en fazla ihracatı gerçekleşen ürünün sofralık üzüm olduğunu belirten Uçak, 53 milyon dolarlık üzüm ihracatını 41 milyon dolarla domates, 36 milyon dolarla kiraz ve 33 milyon dolar ile mandalinanın takip ettiğini, en fazla ihraç edilen 5’inci ürünün de 29 milyon dolarla kestane olduğunu ifade etti.

Meyve sebze mamullerinde ise 2022 yılı ihracat şampiyonun 2021 yılında olduğu gibi turşular olduğuna dikkat çeken Uçak, EİB üzerinden yapılan turşu ihracatının ilk kez 250 milyon doları geçerek 257 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Meyve sebze mamulleri ihracatında ikinci sırayı 149 milyon dolar ile kurutulmuş domatesler alırken, kurutulmuş domatesleri, meyve konserveleri, dondurulmuş meyveler ve sebze konserveleri takip etti.

Köy bazlı eğitim faaliyetlerine başlanacak

2022 yılında toplam 797 ihracatçı firmanın desteği ile 189 ülke ve bölgeye yaş meyve sebze ve mamulleri ihracat gerçekleştirmeyi başardıklarını ifade eden Hayrettin Uçak, 2022 yılında ihracatın en fazla gerçekleştiği ilk 5 pazarın Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Hollanda olduğunu aktardı. Kalıntı ile mücadele konusunda “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesinin ikinci yılını tamamladığını kaydeden Uçak, sonuçların bu yıl daha olumlu olduğunu söyledi. Bu yıl hem bu projeye devam edeceklerini hem de bu projenin devamı niteliğinde köy bazlı eğitim faaliyetlerine başlayacaklarından söz eden Uçak, köy bazlı üretici toplantıları yanında işletme ve bahçede de hasat ve depolamaya ilişkin iyileştirme faaliyetlerine başladıklarını duyurdu. İlk olarak Ocak ayı içinde Muğla’da domates işletmelerinde eğitimler geçekleştirdiklerini söyleyen Uçak, burada hem Ege Üniversitesi, hem de Tarım ve Orman il ve ilçe Müdürlüklerinin kendilerine çok destek olduğunu dile getirdi. Yine 2022 yılında başlattıkları ve büyük ses getiren ‘3. Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nı bu sene tekrarlamak istediklerinden bahseden Uçak, “Bu yolla yeni mezun olan gençlerimize A’dan Z’ye tarımı anlatarak bilinçli bir nesil yaratma amacımız var. Meyvelerde kayıpları azaltmak için 2022 yılında Ege Üniversitesi ile nar, mandalina ve domateste bir proje başlatmıştık. Bu sene bu projemize hız kesmeden devam ediyoruz ve projemiz bitince sizlerle sonuçlarını paylaşmayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu. 2023 yılında yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi hedeflerini de söyleyen Hayrettin Uçak, bu kapsamda Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya’da fuar organizasyonlarına katılacaklarını belirtti. Aynı zamanda geçen sene Hindistan’a düzenledikleri URGE projesinde bu yıl yeni rota olarak Endonezya ve Singapur’u belirlediklerini söyleyen Uçak, “Bu yolla Asya pazarında da gücümüzü artırmak istiyoruz. Yeni pazarlar bulmak zorundayız, sürekli bir arayış içindeyiz, geçen sene Çin’e odaklandık, Hindistan’a gittik, Ortadoğu ve Uzak Doğu’yu önemsiyoruz” diye konuştu.

Katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak

Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacağımızı hatırlatan Uçak, “Bu yüzden tüm gücümüzle ihracatımızı artırmak, yeni rekorlara imza atmak istiyoruz. 2023 yılında 1 milyar 400 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında katma değeri yüksek ürünlere daha çok önem vermek, bu ürünleri göz önüne çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.