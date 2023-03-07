EYT Banka Promosyonları | Akbank emekli promosyonu belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların iştahını yeniden kabarttı.

Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için de hazırlıklara başladı. Bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar dillendirilmeye başlandı.

İşte Akbank (EYT) emeklilik promosyonu

- 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.200 TL

- 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.400 TL

- 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.250 TL

- 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.000 TL