EYT Banka Promosyonları | DenizBank emekli promosyonu belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların iştahını yeniden kabarttı.

Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için de hazırlıklara başladı. Bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar dillendirilmeye başlandı.

İşte Deniz Bank (EYT) emeklilik promosyonu

- 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL EYT’lilere +1.500 TL

- 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL EYT’lilere + 1.750TL

- 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL EYT’lilere + 2.250

- 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL EYT’lilere + 2.500 TL