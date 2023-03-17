EYT Banka Promosyonları | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını nisan ayında alacak.

Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak. EYT’lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle en güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştıran Enuygun Finans araştırdı.

Enuygun Finans’ın yaptığı derlemeye göre bankalar ve promosyon teklifleri şöyle

İş Bankası EYT promosyonu

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek olarak maaşlarını almak için İş Bankası’nı tercih eden kişiler Maximum Kart’ı aidatsız kullanabiliyor.

Akbank EYT promosyonu

Akbank SGK emekli maaşını taşıyanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ve aylık %27’ye varan hoş geldin mevduat faizi imkanı sunuyor.

Denizbank EYT promosyonu

Emekli maaşını 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan, EYT kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7.500 TL’ye varan promosyon fırsatı Denizbank’ta yer alıyor. MobilDeniz üzerinden üye olanlar ise TL mevduatlarına %27 hoş geldin faizi alıyor.

ING EYT promosyonu

Emekli maaşını ING’ye taşımayı seçenler koşulsuz 7.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING Kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor ve emekli ING müşterileri 3 ay ertelemeli kredi kullanabiliyor. %27 hoş geldin faizi de maaşını ING’ye taşıyan kişileri bekliyor.

Garanti BBVA EYT promosyonu

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor. Garanti BBVA, mobil müşterilerine özel, 1.000 TL bonus ve 10.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca EYT’lileri yüzde 28 hoş geldin faizi ile karşılıyor.

Emekli promosyonu nedir?

Emekli maaşı banka promosyonu, emekli olan kişilerin emekli maaşlarını belirli bir bankadan almaları karşılığında bankalar tarafından sunulan bir tür primdir. Bu promosyonla bankalar emeklilerin maaşlarını kendi bankalarında tutmalarını teşvik eder. Bu sayede de bankalar müşteri portföylerini genişletirler. Emekli maaşı banka promosyonları, belirli bir süre içinde düzenli olarak emekli maaşı ödemesi yapılması ve belirli bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi şartıyla verilir.

Emekli maaşı banka promosyonları, emeklilerin ek kazanç sağlamalarını ve bankaların portföylerini genişletmelerini sağladığı için her iki taraf için de faydalıdır. Ancak, emekli maaşı banka promosyonları karşılaştırılırken teklifler dikkatli bir şekilde incelenmeli ve bankaların sundukları şartlara göre seçim yapılmalıdır.