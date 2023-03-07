EYT Banka Promosyonları | QNB Finansbank emekli promosyonu belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların iştahını yeniden kabarttı.

Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için de hazırlıklara başladı. Bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar dillendirilmeye başlandı.

İşte QNB Finansbank (EYT) emeklilik promosyonu

- 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.800 TL

- 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.600 TL

- 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 7.200 TL

- 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 8.000 TL

- Ek olarak banka CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sağlayacak