EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Kimler emekli olabilecek, ilk maaş ne zaman?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak TBMM'de görüşüldü.Teklif iktidar ve muhalefetin 395 oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve başvurular alınacak.

Depremzelere EYT'de öncelik verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremzelere EYT'de öncelik verileceğini açıkladı. Bigin, süreç resmi gazete ile başlar, hak kaybı olmaz açıklamasında bulundu.

5000 prim günü önerisi reddedildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifine ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği önergeler, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yasa teklifinin birinci maddesinde AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı.

Emekliliğin önü açılmış oldu

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yürürlüğe giren kanun ile getirilen emeklilikte yaş koşulu, prim gün sayısı ve hizmet yılını dolduranlar açısından kaldırılarak, yaş sebebiyle emekli olamayanların emekliliğinin önü açılmış oldu.

Kimler emeklilik dilekçesi verebilecek?

EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında açıklanan bilgilere göre; SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor. EYT yasası Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren emeklilikle ilgili koşulları sağlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.

EYT'li ilk maaşı ne zaman alacak?

Mart ayında emeklilik dilekçesini verenler, Nisan ayı itibarıyla emekli maaşını almaya hak kazandı. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Destek primi işveren hissesi indirimi

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kadroya alınan işçilerin durumu

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.