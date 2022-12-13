EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak

AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı