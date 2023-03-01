EYT emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bankaya gitmeye gerek yok

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Peki EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olacak olan vatandaşlar evlerinde dahi çıkmadan, e-Devlet aracılığıyla EYT emeklilik başvurusu gerçekleştirebilecek.

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

SGK’ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün.

e-Devlet üzerinden izlenecek yol şöyle:

- e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık', ‘emekli', ‘gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

- Gelen ekranda ‘yeni başvuru' sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı' seçilecek.

- SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK', Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur' seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur' butonu tıklanacak.