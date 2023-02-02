EYT görüşmeleri başladı: İşte EYT'nin SGK'ya maliyeti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona geliniyor. Meclis’e sunulan düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Meclis’teki görüşmeler gergin başladı. Muhalefet düzenlemenin eksik olduğu iddiasını gündeme getirdi. Milletvekilleri, hem katsayı hem de prim gün sayısı konusunda mağduriyet olduğunu savundu.

EYT’nin SGK’ya maliyeti ne?

Kanun tasarısının görüşmeleri sırasında EYT’nin SGK’ya maliyeti hakkında bilgilendirme de yapıldı. 2023 yılı emekli aylığı bayram ikramiyesi ve 4b prim kaybının SGK’ye maliyetinin 144.7 milyar TL olduğu ifade edildi.

49.7 milyar TL'si kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte bütçeye toplam maliyeti 194.4 milyar TL.

EYT'den etkilenen 4a kapsamındaki sigortalıların yüzde 87'si mevcutta çalışma hayatında aktif olarak yer alıyor. Bu nedenle prim kaybı öngörülmüyor. Ancak çalışmamaları durumunda azami SGK prim kaybı 45.5 milyar TL olarak öngörülüyor.

NTV’nin haberine göre; kamuda çalışanların yüzde 25’inin bu düzenlemeyle emekli olması bekleniyor.

EYT başvuruları ne zaman yapılacak?

EYT ile ilgili başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak. Kanundaki koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet’ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler, emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.