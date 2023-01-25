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EYT için son açıklama: Tarih verdi, staj mağdurları hakkında konuştu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaşacağını söyledi.

Haber Merkezi
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 AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak.
- Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek.
- Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız.

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