EYT kapsamında çalışmalar sürüyor! İş dünyasının yükü hafifletilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Nebati, depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

EYT'de kıdem tazminatı kefalet hacmi iki katına çıkarıldı

Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Nebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.