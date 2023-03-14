EYT kredisi için geri sayım

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı. EYT’lilerin başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Hazine tarafından, kıdem tazminatlarının ödenmesinde kolaylık sağlayacak kredinin ise bu hafta başlaması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinde, EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

Krediden yararlanmak isteyen işverenin bankaya başvurması gerekecek. Ayrıca kredinin çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullanılmasına yönelik şartlar da getirilecek.

EYT kredisi: 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade

Kredi paketi belli olduktan sonra işverenlerin EYT’li çalışanlarının listesiyle bankaya başvurması gerekecek. EYT kapsamında yapılan başvurular bankaya iletilecek. Banka da Hazine kefaleti ile birlikte kaç çalışan EYT’liyse buna göre kredi verecek. Kredi 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeli planlanacak. Faizin ise hem özel hem de kamu bankasında aynı olabileceği belirtiliyor.

Ödenmesi için şartlar getirilecek

Kredinin doğrudan çalışanların hesabına mı yatırılacağı yoksa işverene mi verileceği konusunda ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Krediyi alan işverenlerden paranın çalışana kıdem tazminatı olarak ödenmesi şartı aranacak. Ancak bunun yönteminin nasıl olacağı konusunda tartışmaların sürdüğü belirtildi. Kredinin direkt çalışan hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise çalışanın hesabına yatırıldığına ilişkin belge istenebileceği kaydedildi.