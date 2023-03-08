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EYT'de son durum: Başvuru oranı yüzde 26

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'ten geçti. Milyonlarca EYT'li ilk maaş için gün sayıyor. SGK'dan alınan son bilgiye göre, EYT başvurusu yapanların sayısı 600 bini geçti.

Haber Merkezi
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

TRT Haber'in haberine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.

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