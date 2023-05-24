“EYT’liler tüm haklarını birikmiş olarak alacak”

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı. Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum.

Çok az bir süre kaldı bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10- 15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Memur maaşı 22 bin TL olacak

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı. Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuzda da aynı, benzer bir süreç işleyecektir" dedi. Memur maaşlarına ilişkin de Bilgin, "Bizim açıklamamız açık, 22 bin lira olacak" diye konuştu.

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı" diye konuştu.