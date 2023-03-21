EYT’lilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanırken bankalar da müşteri portföylerini genişletmek üzere emekli bankacılığına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Enuygun Finans, emeklilerin bankalardan alabilecekleri promosyon miktarları hakkında merak edilenleri derledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını nisan ayında alacak. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak.
EYT’lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle en güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştıran Enuygun Finans araştırdı.
Bankaların promosyon teklifleri şöyle:
- İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek olarak maaşlarını almak için İş Bankası’nı tercih eden kişiler Maximum Kart’ı aidatsız kullanabiliyor.
- Akbank SGK emekli maaşını taşıyanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ve aylık %27’ye varan hoş geldin mevduat faizi imkanı sunuyor.
- EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden Mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabiliyor.
- Emekli maaşını ING’ye taşımayı seçenler koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekli maaşını taşıyanlara, %1,54'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuluyor ve kredi tahsis ücreti alınmıyor.
- Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor. Garanti BBVA, mobil müşterilerine özel, 1.000 TL bonus ve 10.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca EYT’lileri yüzde 28 hoş geldin faizi ile karşılıyor.