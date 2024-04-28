Fahiş fiyata karşı yasa teklifinde önemli düzenleme: Kritik maddenin ayrıntıları belli oldu

Yüksek fiyat artışları ve enflasyonla mücadele etmek için düzenlemeler sürüyor. AK Parti, fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha eklenmesini istedi. Bu madde için de çalışmalar başladı. Sabah'ın haberine göre kritik madde, fahiş fiyat artışlarının önemli nedenlerinden biri olan "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenlemeler içerecek.

Yeni model

AK Parti kurmayları, "Ortak fiyat belirleme de fiyat artışlarına neden oluyor. Bu da işin bir parçası. Gerekli önlemler alınmazsa iş yarım kalmış olur" görüşünü paylaştı. Yapılacak düzenleme ile Rekabet Kurulu'nun inceleme ve soruşturmalarını hızlandırmasını, olaya hızla müdahale edip sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele geçilecek. Yeni model kapsamında denetim ve raporlama süreçleri ile İhtar süreleri de kısaltılacak.

Yapılan bu kısaltmalara karşın yine de soruşma aylar süreceği için ön rapor yöntemi de devreye sokulacak. Soruşturma başladığında kuvvetli suç şüphesi varsa ön rapor hazırlanacak. Ön bulgularla hazırlanan rapora göre firmalar ile ilgili tedbir alınacak, yaptırım uygulanacak. Bu da caydırıcı bir etki yaratacak. Yeni model sadece gıda maddeleri ile ilgili değil çimentodan mobilyaya kadar bütün sektörler için gerekli olacak.





