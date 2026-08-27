Faiz arttı, krediler hızlandı: Euro Bölgesi'nde dikkat çeken tablo

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz döneminde finans dışı şirketler ile hanehalkına verilen kredilere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre finans dışı şirketlere sağlanan kredilerin yıllık büyüme oranı, hazirandaki yüzde 4 seviyesinden temmuzda yüzde 4,4’e yükseldi. Böylece şirket kredilerindeki artış ivme kazandı.

Hanehalkı kredilerinde sınırlı artış

Aynı dönemde bireysel borçlanma tarafında da yükseliş görüldü. Hanehalkına kullandırılan kredilerin yıllık büyüme oranı haziranda yüzde 3 iken temmuzda yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Kredi hacmindeki genişleme, ECB’nin yaklaşık üç yıllık aranın ardından faiz artırımına gittiği bir dönemde yaşandı.

Para arzında bir yılın en güçlü yükselişi

Euro Bölgesi’nde ekonomideki nakit, mevduat ve kolayca paraya çevrilebilen finansal varlıkları kapsayan geniş tanımlı para arzı M3 de büyümesini sürdürdü.

M3 para arzı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. Haziranda yüzde 3,3 artan gösterge böylece üst üste üçüncü ay hız kazandı.

Bununla birlikte temmuz verisi, analistlerin yüzde 3,5’lik büyüme beklentisinin hafif altında kaldı.