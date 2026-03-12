Faiz sabit kaldı, mesaj net: Gevşeme şimdilik askıda

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB Para Politikası Kurulunun küresel gelişmelerin maliyet ve aktivite açısından etkilerinin yakından takip edilip buna göre kararlar alınacağı mesajını verdiğini vurguladı.

Para politikasında gevşeme ertelendi

Bürümcekçi, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesinin ise yeni riskleri dikkate alarak güncellendiğini belirterek, "gevşeme" yönünde olan duruşun şimdilik "nötr" olduğu sinyali verildiğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulunun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının yine değişmediğini ve bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü söyleyen Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü PPK toplantısı 22 Nisan’da gerçekleşecek. Karar öncesinde mart TÜFE verisi açıklanmış olurken, nisan ayı TÜFE gidişatı açısından da fikir sahibi olmuş olacağız. Enflasyon ana eğiliminde belirgin bir iyileşme gözlenmez, küresel emtia fiyatlamaları gerilemez ve Bankanın geçici olarak başlattığı sıkılaşma devam ediyor olursa, söz konusu toplantıda da politika faizinin sabit kalması ya da ek sıkılaşmaya (politika faizi artışı ya da koridor genişlemesi) gidilmesi olasılığının yüksek olacağını düşünüyoruz."