"Faiz son çeyrekte düşer, finansmana erişim kolaylaşır"

Hamide HANGÜL

Enflasyonla birlikte konut kredi faizlerinde de bu yılın son çeyreğinden düşüş beklediklerini söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Eylülden sonra faizde kısım kısım indirim söz konusu olur. Parasal sıkılaşmanın azalması, finansmana ulaşmayı biraz daha kolaylaştıracağı için satışlara da etkisi olur. Biriken bir talep var” diye konuştu. Yurt içinde yeni proje planları olduğunu açıklayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başlamaya hazır 6 projemiz var.

Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini bekliyoruz. Bu projeler İstanbul, İzmir ve Bodrum’da. Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Haliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir."

Kaynakları yatırıma dönüştüreceğiz

Enflasyonist dönemin gayrimenkul varlık değerlerini de artırdığına dikkat çeken Erden Timur, “Pandemiden sonraki 4 yılda öz kaynak, varlık artırmak için şirkete ciddi likidite enjekte ettik. Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisindeyiz.

İki ana konuya odaklanacağız. İlki yurtiçinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. Özgürlükle ilgili olan her şey çok sürdürülebilir oluyor, airbnb gibi, uber gibi... Konut yatırımının en büyük kaynağı bireysel konut yatırımcısı.

Paydaşlık kimliği ile yatırım imkanı birçok gayrimenkul projesi ve yatırımın önünü açabilir. Ortak malla mülkiyet gibi bir açılımımız olacak. İkincisi de yurt dışındaki yatırımlarımızı artıracağız. Türkiye’de gayrimenkuldeki rekabet çok üst düzey olduğu için sektör olarak yurt dışındaki rekabetin üstünde işler yapan sektörüz. Bu rekabet yurt dışında olsa, çok da ciddi kaynak getirir ülkeye” dedi.

7 arsa projesinde tapu teslimi başladı

Nef Arsa tarafında ise Türkiye’de 32 ofise ulaştıklarını ve bu sayıyı 60’a yükslteceklerini açıklayan Timur, yine Nef Arsa tarafında, 7 arsa projesinde tapu teslimlerine başladıklarını açıkladı. Timur, sözlerine şöyle devam etti: “Satışına başladığımız arsalardan 7’sinin daha tapularını teslim etmeye başladık. Bu projeler, Lüleburgaz, Sakarya Novu, Bursa Orhaneli, Ankara, Assos, Kaz Dağları Yanıklar, İğneada ve Ezine. Bu projelerin tümünde tapu teslim süreçleri eş zamanlı olarak başladı.

Nef Arsa tarafında müşteri sayısını ikiye katlama hedefimiz var. Yaklaşık 10 bin olan Nef Arsa müşteri sayısını 1 yılda 20 bine çıkarma hedefimiz var. Nef son iki yılda 3,5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştirdi. Bundan iki yıl önce ciromuzun yüzde 12’si arsadan geliyordu. Bu oran şimdi üç dört katına çıktı. Ege bölgesi ve İstanbul çevresinde yeni arsa projelerimizi de lanse etmeye başlayacağız. Bizim geliştirdiğimiz 27 milyon metrekare arsamız var, onları kısım kısım satışa çıkarıyoruz.”

Brooklyn’e konut projesi Almanya’ya Marriott otel

Yurt dışı projelere de ağırlık verdiklerini ifade eden Erden Timur, Hamburg’da tapulu, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje lansmanına hazırlandıklarını açıkladı. Timur, “Tamamlanmış, oturum başlamış, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje. Çünkü dövizle getiri elde etmek ihtiyacı yoğun bir şekilde talep de var. Ayrıca Almanya’da iki otel binası inşaatımız devam ediyor.

Birini Marriott işletecek. Amerika’da Brooklyn’de 1,5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. 120 daireden oluşuyor. 4.caddeye çok yakın. Miami’de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Kiralık konut ve öğrenci yurdu projesi. Dubai’de yap sat için projelerimiz vardı. Önceden park ettiğimiz şeylere şu anda hızlı bir dönüş yapıyoruz” dedi.

Bireysel alıcılar piyasada etkili, fiyat çok esnemiyor

Konut piyasasında bireysel konut alıcısının çok etkili olduğunu söyleyen Erden Timur, fiyat esnekliğinin düşük olduğunu ifade etti. Timur, rekabetçi ekonominin önemine vurgu yaparak, bu olmadığında fiyatların ucuzlamadığını belirtti. Nef’in bugüne kadar 4,6 milyon metrekare alan üzerinde, 26 binden fazla kişiyi konut ve arsa sahibi yaptığını söyleyen Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nef’in aktif büyüklüğü 47,2 milyar TL’ye, sermayesi 23,2 milyar TL’ye ulaştı. Arsa tarafında, Sapanca’da villa, Sütlüce’de yurt projesi sürdürüyoruz” diye konuştu. Timur, bir soru üzerine, Suudi Arabistan’daki gelişmeleri de yakından izlediklerini, doğru lokal ortak olması halinde ilerleyebileceklerini dile getirdi.