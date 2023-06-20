Faizde tahmin yarışı kızıştı, yok mu artıran?

Birol BOZKURT

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu karar yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığındaki ilk faiz kararı olacak. Faiz artırım kararına kesin gözüyle bakılırken, ne kadarlık faiz artırımı yapılacağına yönelik değişik tahminler yapılıyor.

ABD’li bankalardan Goldman Sachs yüzde 40 ile en yüksek tahmini yaparken, Bank of America, yüzde 25’e çıkarılmasını bekliyor. Alman Deutsche Bank ise faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Goldman: Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çıkaracak

ABD merkezli banka Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faizi perşembe günkü toplantıda yüzde 40'a çıkarmasını bekliyor. Goldman Sachs'ın notunda bankanın ekonomistlerinin beklentisinin TCMB'nin yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizini yüzde 40'a çıkarması yönünde olduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17,5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.

BofA TCMB’den faizi yüzde 25’e çıkarmasını bekliyor

Bank of America, Merkez Bankası'nın, perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor. Ekonomistlerin pazar yayımladığı raporda tahminlerinden daha düşük bir faizin, faiz koridoru ya da daha fazla faiz artışı sinyaliyle desteklenebileceği belirtildi.

Regülasyonlar ve kontrollerin tedrici olarak kaldırılmasının beklendiği belirtilen raporda “Kontrolleri kaldıracak tek seferde büyük bir faiz artışı daha az ihtimal olarak görüyoruz” denildi. Raporda “TCMB için iki patika mümkün. İlk patika faizleri artırmak ve regülasyonları, kontrolleri yavaşça kaldırmak. Bu senaryoda faizin yüzde 25 veya daha aşağıda belirlenmesi ve daha fazla faiz artışı sinyali verilmesi mümkün.

Deutsche Bank: TCMB'nin iletişim dili de önemli

Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış patikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Banka TCMB’nin bu hafta politika faizini 1150 puanlık artışla yüzde 20’ye çıkarmasını; Temmuz ayında ise piyasa tepkisine bağlı olarak ilave bir 500 baz puanlık artış beklediklerini kaydetti. Deutsche Bank, Christian Wietoska imzalı 16 Haziran tarihli raporda, bu faiz artışlarının ardından yılın geri kalan kısmında politika faizinin yüzde 30’a çıkarılması için alanı olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Morgan Stanley'den 11,5 puanlık faiz artışı tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri Pazartesi geçtikleri notta TCMB'nin politika faizini 11,5 puan artışla yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini belirtti. Banka TCMB’nin Perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini 11,5 puan artırarak yüzde 20’ye çıkarmasını, öte yandan iletişimde enflasyona odaklanılması ve kademeli deregülasyon yapılmasnıı beklediklerini kaydetti. Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk Pazartesi günü yayımladıkları notta poizitif reel faizi işaret eden seviyelere hızlı bir şekilde ulaşılmasını beklemediklerini ifade etti.

TCMB-TBB toplantısı 23 Haziran’a ertelendi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi. Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu. Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.