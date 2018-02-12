Fakıbaba: Düve ve anaç koyunu artıracak projelerimiz var

12 Şubat 2018

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Dev bir bakanlık olduklarını dile getiren Fakıbaba, "Büyükbaşta düveyi, küçükbaşta anaç koyunu artırmak için projelerimiz var. Bakanlığımız içerisinde sadece tarım yok. Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri, TKDK gibi kurumlar bize bağlı. El ele verip bu dev kurumu Türkiye'ye yakışır bir hale getirmek görevimiz." diye konuştu.

Hayvancılıkla ilgili sorunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir. Teşhisi koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Teşhis nedir, anaç eksikliği. Buna katılıyoruz. Tarımda nedir? Planlama eksikliği. Talebe göre arz yok. Bunun anlamı, sözleşmeli çiftçi aileler. Bunu da inşallah tarım kredi ile gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli ailelerimiz olduğunda planlı olacak. Kendi gıdasını üretemeyen ülke, hiçbir zaman tam bağımsız olamaz. Bu bağlamda inşallah kendi gıdamızı üreten, kendimize yeten ve artanı ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Bu konuda kesin kararlıyız. Hükümetimiz, cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli talimatları verdi. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere neredeyse faizsiz denebilecek şekilde kredi veriliyor. Sözleşmeli ailelerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu ile TİGEM ile sözleşmeli aileleri destekleyeceğiz. Bu destekler, Cumhurbaşkanımız tarafından anlatılacak."

"Veteriner hak ettiği ücreti alacak"

Küpelemenin ücretsiz olacağını belirten Fakıbaba, "Veteriner hekim arkadaşlarım benim meslektaşlarım. Küpeleme ve aşılama ücretsiz olacak derken bunda çok samimiydim. Biz yeni yasa çıkarıyoruz, küpe ve aşı ücretsiz olacak ama aşılama ve küpeleme siz yine yasanın değişikliği ve Avrupa normlarından dolayı mecburiyetten dolayı siz hak ettiğiniz ücreti yine üreticiden alabileceksiniz. Biz küpeyi ve aşıyı bedava biz veriyoruz ama aşı ve küpe yapan arkadaşımız çiftçiden hak ettiği ücretini alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA