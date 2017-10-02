Fasulyeden 50 milyon lira gelir sağlanacak

02 Ekim 2017

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ekilen fasulyeden ülke ekonomisine 50 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Fasulye hasadının başlamasıyla ekim alanlarını gezen Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, yaptığı açıklamada, son yıllarda ilçe çiftçisinin büyük oranda fasulye üretimine ağırlık verdiğini söyledi.

Fasulye üretiminde oldukça verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Demirden, şöyle konuştu:

"Ahlat ovasında yaklaşık 30 bin dekarda ekimi yapılan fasulyelerin hasadı yapılmaya başlandı. Dekar başına ortalama 350 kilogram ürün elde edilmektedir. Bu yıl Ahlat'ta yaklaşık 10 bin ton fasulye hasat edilecek. Bu da ülke ekonomisine 50 milyon liralık bir katkı sunacak. Türkiye'de fasulye üretiminin yüzde 6'sı Ahlat'ta yapılıyor."

Ahlat fasulyesinin lezzetli olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin birçok iline pazarlandığını kaydeden Demirden, daha önceden ilçede sadece birkaç çiftçinin fasulye ektiğini anımsattı.

Çiftçilerin büyük bir kısmının pazar sorunu yaşanmayan fasulye üretimine yöneldiğini vurgulayan Demirden, ilçede fasulyenin eleme ve paketlenmesine yönelik işletmelerin de yapımına başlandığını dile getirdi.

Çiftçi Gürbüz Azat, yaklaşık 100 dekar alana fasulye ektiğini belirterek, "Ürettiğimiz fasulyenin pazar sorunu yok. Hemen alıcı bulabiliyoruz. Zaten alıcı bulamazsak da depolama şansımız var. Çünkü fasulye uzun süre bozulmadan depolarda kalabiliyor." dedi.

Maşallah Altıntaş da pazar sorunu yaşanmadığı için birkaç yıldır fasulye ektiğini anlattı.

Kaynak: AA