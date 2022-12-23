Fatih Birol: Rusya'ya petrol yaptırımları büyük bir üretim krizi yaratacak

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol enerji krizi ve önümüzdeki dönem enerji maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ithal eden birçok ülkenin dış borç girdabına girmek üzere olduğunun altını çizen Birol bu durumun dünya ekonomisi için son derece riskli bir durum olduğuna dikkat çekti.

"Avrupa Rusya'ya bağımlı enerji politikasını sorgulamalı"

Avrupa’da Rusya kaynaklı yaşanan enerji krizine de değinen Birol Avrupa’nın motor gücü olan büyük ülkelerin enerjiyle ilgili bir özeleştiri yapması gerektiğini ve tedarik ettiği enerjinin büyük kısmını yıllarca neden tek bir ülkeye bağladıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Kıtanın şu anda bu kararın cezasını çektiğini belirten Birol büyük bir sürpriz olmas ise bu kışın biraz yara bere alarak atlatılabilecek gibi göründüğünü kaydetti.

Üretim krizi uyarısı

Rusya’nın Ukrayna savaşı öncesi enerji sisteminin köşe taşlarından bir tanesi olduğunu ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan önce dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olduğunu söyleyen Birol, “Avrupa Rusya için ne kadar önemliyse Rusya da Avrupa için o kadar önemliydi” ifadelerini kullandı.

Birol Rusya’nın açık ara en büyük müşterisini kaybettiğini ve bunu hemen başka müşterilerle ikame etmenin kolay olmadığını belirtirken uluslararası petrol şirketlerinin Rusya’dan çekiliyor olmasının bir üretim krizi yaratacağı uyarısında bulundu.

"Enerji krizi temiz ve güvenli enerji teknolojilerine geçişi çok hızlandıracak"

Yaşanan krizi temiz ve güvenli enerji teknolojilerine geçişi çok hızlandıracağını kaydeden Fatih Birol önümüzdeki 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesinin özellikle güneş, kara ve deniz rüzgârında olmak üzere 2400 gigabayt artacağı öngörüsünde bulundu.

Ulaştırma sektöründe temiz enerji kullanımı açısından muazzam bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken UAE başkanı dünyada nükleerde ciddi ve çok hızlı bir geri dönüş gerçekleştiğini ve bunun nedenin iklim değişikliğinden ziyade enerji güvenliğinin önemli oranda yenilenebilir enerjide olduğunun altını çizdi.