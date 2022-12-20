FBI Twitter yöneticilerine hesap sormuş

Twitter Dosyaları, FBI’ın 2020’de Twitter yöneticilerine hesap sorduğunu gösterdi. Serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi’nin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, FBI’ın (ABD dışından yapılan) “devlet propagandaları” hakkında yeterince bildiriminde bulunmadığı konusunda Twitter’a yoğun sorular yönelttiği, FBI’ın talepleri üzerine büro ile sosyal medya platformu arasında anlaşmazlık yaşandığı görüldü. Taibbi’nin paylaşımlarında, “Temmuz 2020’de San Francisco’dan FBI ajanı Elvis Chan, (eski) Twitter yöneticisi Yoel Roth’a FBI’ın siber tehditlerle ilgilenen birimi Yabancı Etki Görev Gücünden (FITF) yazılı sorular beklemesini söyledi.” ifadelerine yer verdi.

Daha fazla ifşa gelecek

İki kurum arasındaki yazışmalarda, Twitter’ın 2020’deki bir brifinginde “platformdaki resmi propaganda aktörlerinin son dönemde çok faal olduğunu gözlemlemediğini ima ettiği” için FBI’ın bundan rahatsızlık duyduğunu ilettiği yer alıyor. Taibbi’ye göre bunun üzerine FBI, Twitter’dan, yabancı devlet propagandasının çok faal olmadığı sonucuna nasıl vardığını öğrenmek istedi ve Twitter’a dış tehditlerin yaygın olduğunu kanıtlamak için bir liste gönderip yazılı yanıt bekledi. Eski Twitter yöneticisi Roth, FBI’ın yazılı cevap talebinden rahatsız olurken FBI, ısrarcı davranıp sosyal medya platformundan taleplerin normal bir prosedür olduğunu bildirdi. Taibbi, devam eden “Twitter Dosyaları” raporları aracılığıyla Elon Musk öncesi Twitter ile ilgili daha fazla ifşanın geleceğini duyurdu.