FED, 1995'te ekonomik patlama yaşatan yol haritasını takip ediyor

FED, geçen hafta 50 baz puanlık indirimle faiz indirimi döngüsünü başlatırken, FED'in gelecek iki toplantısında da 25'er baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

Ekonomi ve hisse senedi piyasaları için iyi haber!

CNBC-e'nin haberine göre; araştırma şirketi TS Lombard'a göre FED, faiz oranı hamlelerinde 30 yıllık bir yol haritasını takip ediyor. TS Lombard'ın Küresel Makro Yönetici Direktörü Dario Perkins, FED'in indirim döngüsünün iyi haber olduğunu belirtirken, güçlü bir hisse senedi piyasası ve ekonomi için zemin hazırladığını söylüyor.

Ekonomik patlama yaşandı, büyüme arttı

Perkins, Fed'in indirim döngüsünün 1995 yılına benzediğini, FED'in o dönem de yine faiz oranını yüzde 6'lık zirveden yüzde 4,75'e kadar indirdiğini söyledi. Bu kararın faiz oranlarını nötr seviyeye geri getirerek, durgunluğu önlediğini ve ekonomik patlamayı tetiklediğini belirten Perkins, sadece 3 yılda büyüme hızının yüzde 4.4'ten yüzde 5'e çıktığına dikkat çekti.

Yine aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 125 oranına yükseldiğini hatırlatan Perkins, FED'in aynı manevrayı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Derin bir durgunluk tehdidi yok"

Perkins "Görüşümüze göre bu kesinti döngüsü muhtemelen Alan Greenspan'in 1990'ların ortalarında politikanın orta vadede 'yeniden ayarlanması' gibi gerçekleşecek. ABD işgücü piyasası beklediğimizden daha fazla kötüleşse ve FED eğrinin gerisinde kalsa bile, derin bir durgunluk tehdidi yok" ifadelerini kullandı.

"Yumuşak iniş hâlâ olası görünüyor" diyen Perkins. "FED'in eğrinin gerisinde kalma tehlikesi gerçek olsa da, sonuçlarının yönetilebilir olacağını düşünüyoruz. Hafif bir durgunluktan daha kötü bir şey öngörmek zor" şeklinde görüş belirtti.