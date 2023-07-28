Fed açık kapı bıraktı, faizi 22 yılın zirvesine çıkardı

Birol BOZKURT

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed’in faiz kararı açıklandı. Fed, piyasa beklentilerine paralel şekilde federal fonlama faizini 25 baz puan artırdı. Oy birliği ile alınan kararla Fed faizleri 2022’den beri 11. kez artırmış oldu. %5.25- 5.50 aralığına çıkan faizler 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

En son bu seviye Ocak 2001 yılında görülmüştü. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldığını söyleyen ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının kısmen şahin olduğunu ve enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın yapılabileceğinin vurgulanmasının önemli olduğunu söylüyor.

Powell: enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Faiz kararı sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi.

Enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğunu belirten Powell “Enflasyon daha ılımlı hale geldi ama yüzde 2’lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var” dedi. Powell enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını, gelecekteki faiz artışlarının veriye bağlı olacağını belirtti. Son enflasyon verisinin beklenenden daha iyi geldiğini ancak tek veri ile hareket etmediklerini söyleyen Başkan “Eylül’de gelen verilere bağlı olarak faiz artırabiliriz ya da pas geçebiliriz” diye konuştu.

Powell uyguladıkları politikanın uzun zaman yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Kararların toplantıdan toplantıya verilmeye devam edeceğini belirtti. Bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirten Powell bazı Fed üyelerinin gelecek yıl faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyledi. Powell artık durgunluk beklemediklerini de sözlerine ekledi.

“TÜFE’deki seyir faiz kararında etkili olacak”

Fed’in faiz kararını ve sonrasında Powell’ın açıklamaların DÜNYA’ya değerlendiren ACA Research & Consultancy Stratejisti Aylin Cevizci Akçan, “Karar metninde gördüğümüz nötr görünüme karşın, Fed Başkanı Powell’ın basın konuşmasında vermiş olduğu mesajlar biraz daha dikkat çekiciydi. Powell’ın basın konuşmasını görece şahin olarak değerlendirmek mümkün.

Çünkü Powell bir faiz artırım ihtimalinin hala olası olduğunu ve bir veriye bağlı olarak hareket etmeyeceklerini dile getirerek aslında bir sonraki Fed toplantısının yapılacağı 19-20 Eylül tarihleri için faiz artırımı noktasında kapıyı açık bıraktı. Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında bir manşet enflasyon verisi gelse de çekirdek TÜFE’nin yüksek seyrini koruması Fed’in faiz artırımlarında durması için yeterli olmadığını gösteriyor.

Bu nedenle toplantı tarihine kadar takip edeceğimiz 2 enflasyon ve istihdam verisi bu açıdan oldukça kritik olacaktır. Piyasadaki Fed’in faiz artırım beklentilerini ise, toplantı sürecine kadar takip edeceğimiz bu verilerin şekillendirmesi ve fiyatlamaların bu beklentiler ile hareket kazanması oldukça mümkün. Ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin diğer verilerinde izleyeceği seyir piyasa fiyatlamaları açısından etkileyici olacaktır” diye konuştu.

Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif

Fed politika faizini 22 yılın zirvesine çıkardığı toplantı sonrası ek faiz artışlarının gelecek ekonomik verilere bağlı olduğunu belirtmesi küresel piyasalarda özellikle riskli varlıklarda ralli getirdi.

FOMC toplantısının piyasalara yeni bir bilgi sağlamadığını ve fiyatlamaları da etkilemediğini söyleyen İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direk törü Şant Manukyan, rotasyonun devam ettiğini vurguladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 yükselişle 13. gün üst üste artış kaydederek 1987’den bu yana en uzun seriyi yakaladı. Amerikan hisse vadelileri de bugün artıda bir açılışa işaret ediyor. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,7 artıda.

Ulaştırma endeksi günü 2.73% primle tamamladı ve yeni zirve kaydetmesine sadece 418 puan yani 2.5% kaldığını söyleyen Manukyan, “Russell endeksi 0.72% primle 2000 direncine yaklaşırken banka ETF’i KRE 4.78% prim kaydetti. Kapanışın ardından Meta bilançosunu gördük. Seansı 298.57 seviyesinden tamamlayan hisse bilanço açıklaması ile 319 dolara kadar yükselmiş durumda. Bu gelişme ile beraber Nasdaq vadelilerinin de 0.5% prim yaptığını görüyoruz” dedi.

Asya Pasifik endeksleri de Fed’in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaşmasını kutluyor. ABD tahvilleri tüm vadelerde geriliyor. Faiz kararına duyarlı iki yıllık tahvil getirisi üç baz puan düşüşle yüzde 4,82 seviyesinde. Gelişmiş ve gelişen ülke para birimleri dolara karşı değer kazanıyor. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 1.208 puanda. Spot altın yüzde 0,3 yükselişle 1.978 dolardan alıcı buluyor. Brent petrol ise yüzde 1 artıda ve 83,8 dolar seviyesinde.

Körfez ülkeleri de faiz artırdı

Fed'in 25 baz puan faiz artırımının ardından, körfez ülkelerinin merkez bankaları da aynı oranda faiz artışına gittiler. Fed kararının ardından ilk tepki veren Kuveyt Merkez Bankası(CBK) oldu. CBK, faiz oranında 25 baz puan artırarak iskonto faiz oranı yüzde 4,00’ten yüzde 4,25’e çıkarıldı. Bahreyn Merkez Bankası, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 6,00’dan yüzde 6,25’e yükseltti.

Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA), repo faiz oranı yüzde 5,75’ten yüzde 6,00’ya, ters repo faiz oranı yüzde 5,25’ten yüzde 5,50’ye getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Merkez Bankası(CBUAE), mevduat faiz oranı yüzde 5,15’dan yüzde 5,40’a yükseltti. Katar Merkez Bankası(QCB), repo faiz oranı yüzde 5,75’den yüzde 6,00’ya, borç verme faiz oranını yüzde 6,00’dan yüzde 6,25’e, mevduat faiz oranını yüzde 5,50’den yüzde 5,75’e yükseltti.

Fed sonrası altında yön yukarı

Altın, ABD'de faizlerin 22 yılın zirvesine yükseltilmesinin ardından yatırımcıların sıkılaşma döngüsünde sona gelindiği ihtimalini daha güçlü şekilde fiyatlamasıyla yükselmeye devam etti. Gram altın tarafında ise yeni rekor seviye görüldü. Fed faiz kararının ardından altın ons başına 1.982 dolara kadar yükseldi. Gram altın tarafında ise yeni rekor seviye görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.717 TL'ye yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.370 liradan satılıyor.