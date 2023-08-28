Fed Başkanı bu yıl “daha az şahindi”

Küresel piyasalar, 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Jackson Hole Sempozyumu ve zirve dahilinde cuma günü bir konuşma yapan Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’daydı.

ACA Research & Consultancy Stratejisti Aylin Cevizci Akçan, Fed Başkanı’nın konuşmasını DÜNYA için değerlendirdi. İşte Akçan’ın kaleme aldığı değerlendirme yazısı: “Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşmasını gerçekleştirdi.

Ekonomik görünüme ve enflasyon dinamiklerine yönelik yapmış olduğu konuşmasında Powell, enflasyona karşı verilen mücadelenin bitmediğini belirtti. Fed Başkanı daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığı konusunda dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini dile getirirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmenin Fed’in görevi olduğunu ve bunu yapacaklarını değerlendirdi. Powell’ın bu yılki Jackson Hole’da izlediği tutum geçtiğimiz yıla kıyasla “daha az şahin” olarak değerlendirilebilir.

Çünkü konuşmasından net bir şekilde mesaj alınamamış ve daha nötr kalmayı tercih ediyor olması da bu durumu açıklar nitelikte. Faiz artırımı noktasında Powell, “Gerektiğinde hazırız” ifadesini kullansa da sürecin verilere bağlı olacağına özellikle dikkat çekmesi, net bir yönlendirmeden uzak kaldı.

Bu yılın geri kalanında bir faiz artışının tam anlamıyla kapısı kapanmasa da zamanlaması konusunda verilere bağlı yaklaşım devam ediyor. Diğer Fed üyelerinden de benzer açıklamalar gelirken, bazı üyelerden alınan mesajların Fed’in bir faiz artırımı yapması ve sonrasında bir süre beklemeye geçmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Bu değerlendirmelerin de Başkan Powell’ın konuşmasındaki izlenime paralel kaldığını söyleyebiliriz.

19-20 Eylül’deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı sürecine kadar ABD’de tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri açıklanacak. Özellikle enflasyon verisinde aşağı yönlü seyrin devam ettiğine dair sinyalin alınması, yılın geri kalanındaki bir faiz artırımı için eylül ayının pas geçilme ihtimalini destekleyebilir.

Dolayısıyla Fed’in faiz artırımı için net bir yönlendirme yapmaktan kaçınarak, yinelemek gerekirse bu konuda belirleyici noktanın veriler olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Powell’ın konuşması ardından ons altına baktığımızda kıymetli metal sınırlı bir şekilde geri çekilme yaşadı ve haftayı 1.914 dolar seviyesinden tamamladı. Mevcut durumda ABD tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükseliş, kıymetli metal üzerinde baskılayıcı olmaya devam ediyor. Teknik açıdan kısa vadeli görünümde düşüş trendi içerisinde kalan ons altında indikatörlerde zayıflığa işaret ediyor.

Bu nedenle yükseliş açısından önümüzdeki haftalarda ABD tarafından açıklanacak verilerin seyri, kıymetli metalin yönünü tayin edebilmesi açısından oldukça önemli. Bu noktada yukarıda 1.943-1.979 dolar seviyeleri, yükselişin devamı açısından takip edilecek majör seviyeler olabilir. Fakat aşağıda 1.900 dolar altındaki geri çekilmeler, düşüş trendini daha kritik bir hale getirebilir.”

"Faiz oranlarını artırmaya hazırız"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin konuştu. Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirten Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz” dedi.

Powell, tüketici enflasyonunun mallar, konut hizmetleri ve konut dışı hizmetler bileşenlerine değinerek, özellikle taşıt gibi dayanıklı mallar olmak üzere temel mal enflasyonunun, hem sıkılaşan para politikasının hem de arz talep dengesizliklerinin çözülmesinin etkisiyle düştüğünü bildirdi.

Konut sektörü enflasyonunun para politikası değişikliklerine tepki vererek konut başlangıçlarının, satışların ve fiyat artışlarının azalmasına neden olduğuna işaret eden Powell, çekirdek enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturan konut dışı hizmet enflasyonunun da hafif düşüş gösterdiğini ancak daha fazla ilerleme sağlaması gerektiğini anlattı.

Powell, ekonominin beklendiği gibi soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtlar, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir" şeklinde konuştu.

Mevcut belirsizliklerin Fed'in para politikasını çok fazla ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevini zorlaştırdığına işaret eden Powell, "Çok az şey yapmak, hedefin üzerinde enflasyonun sabitleşmesine neden olabilir ve sonuçta para politikasının istihdama yüksek bir maliyetle daha kalıcı enflasyonu ekonomiden uzaklaştırmasını gerektirebilir. Çok fazla şey yapmak da ekonomiye gereksiz zarar verebilir" dedi.