Fed, faiz artışlarının yavaşlayacağı sinyalini verdi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.
Tutanaklarda, “Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti” ifadesi kullanıldı. Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi. Fed’in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık’ta yapılması planlanıyor.