FED faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler değişti

ABD'nin imalat sektörü eylülde, yüksek siparişler ve ticari faaliyetlerdeki güçlenme ile hızlı büyüme kaydetti. Bu büyüme ile ekonomistlerin FED'in faiz indirimine yönelik beklentisi değişti.

ABD'de on iki sektör hızlı ivme kazanarak ISM hizmet endeksini 3,4 puan artırdı. Endeks 54,9’a yükselirken, FED’in kasım ayında 50 baz puan faiz indireceği yönündeki beklentiler de azaldı.

50 baz puanlık faiz indirim öngörüsü değişti

Ekonomistlere göre, tüketici harcamaları devam ederken, hizmet sektörü sağlam adımlarla genişlemeye devam ediyor. Ancak son gelişmelerle birlikte FED'in kasım ayında çeyrek puanlık faiz indirimine gitmesi daha olası görünüyor. Bunda liman işçilerinin grevi, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin siyasi belirsizlik yaratması etkili da etkili oldu.

Liman işçilerinin grevi baskıyı artırıyor

Liman işçileri şimdilik işverenlerle anlaşarak grevi ocak ayına erteledi. Ancak 4 haftalık grev küresel piaysaları altüst etmeye yetti. Grevin yeniden başlama ihtimali bile birçok sektör üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.