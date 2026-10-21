Fed faiz kararı bu hafta mı açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel piyasalar yine Fed'i bekliyor. Geçen ay faizler artırılırken bu ay nasıl bir hamle yapılacağı merak ediliyor. Gözler Fed'e çevrilmişken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh da saat 21.30'da basın açıklaması yapacak.

Piyasaların yüzde 86,2'si 21 Ekim 2026 Çarşamba tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.