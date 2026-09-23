Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz artıracak mı?
Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı dünyayı yakından ilgilendiriyor. Uzun bir aradan sonra Fed Eylül'de faiz artırırken bir sonraki toplantıda nasıl bir hamle yapılacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor?
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Fed faiz kararları, dolar, altın, borsa, kripto paraları doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar her toplantıyı heyecanla takip ederken bir sonraki toplantı tarihi araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" sorusunun yanıtı...
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların 57,4'ü 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 baz puan faiz artışı bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ