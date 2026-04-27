Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? Fed faiz sabit mi kalacak, indirecek mi?
Fed haftasına girildi. Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı karar döviz, altın ve borsaları doğrudan etkiliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler özellikle de yatırımcılar kararın tarihini ve saatini araştırıyor. İşte detaylar...
Küresel piyasaların gözü yeniden Fed'e çevrildi. Faiz kararları, yalnızca ABD’yi değil küresel ekonomiyi de doğrudan etkiliyor. Ülke merkez bankaları Amerika'dan gelecek kararı beklerken hafta başından itibaren "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed'in bu ay yapacağı toplantının kararı 29 Nisan Çarşamba saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Jerome Powell 21.30'da basın açıklaması yapacak.
27 Nisan 2026 Fed faiz görüntüleme aracı incelendiğinde piyasanın yüzde 98.9'u faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.