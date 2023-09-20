Fed politika faizini sabit tuttu

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Faiz oranı 2001'den bu yana en yüksek aralıkta

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Faiz oranını 25 puan yükseltmişti

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.

Geçen yılın mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan artırmıştı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustosta yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed), federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korurken, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

Büyüme "sağlam" olarak nitelendirildi

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "ılımlı" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "sağlam" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed, bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artıracağının sinyalini verdi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

2026 için çekirdek enflasyon öngörüsü yüzde 2

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çekildi. Gelecek yıl için yüzde 2,6'da sabit tutulan Fed'in çekirdek enflasyon tahmini, 2025 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı. 2026 için çekirdek enflasyon öngörüsü yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü yüzde 4 oldu

ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 2,1'e, gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltilirken, 2025 için ise yüzde 1,8 olarak korundu. 2026 için büyüme tahmini yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e, 2024 ve 2025 için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e çekildi. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü yüzde 4 oldu.

Fed Başkanı Powell: "Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını güçlü şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan herkesin faydasına olacak uzun süreli güçlü iş gücü piyasası koşullarının olduğu bir dönemin sağlanamayacağını söyledi.

Powell, 2022 başından bu yana para politikası duruşunun önemli ölçüde sıkılaştırıldığını kaydederek "Çok fazla mesafe kat ettik ve sıkılaştırmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli ilerleyecek konumdayız"

Banka'nın para politikası kararlarının gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere ilişkin devam eden değerlendirmelere dayanacağını yineleyen Powell, "Geleceğe baktığımızda, uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli ilerleyecek bir konumdayız." dedi.

Powell, son göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam" bir hızda büyüdüğünü ve bu yıl şu ana kadar reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdiğini belirterek, tüketici harcamalarına ilişkin son okumaların da özellikle "sağlam" olduğunu kaydetti.

Konut sektöründeki faaliyetlerin bir miktar toparlandığını ancak büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) oranlarının yansıması olarak bir yıl önceki seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, yüksek faiz oranlarının aynı zamanda sabit yatırımlar üzerinde de baskı yarattığını söyledi.

Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi bir dengeye gelmeye devam ettiğini ifade etti.

"Enflasyonu hedefe indirecek kadar kısıtlayıcı para politikası duruşuna ulaşmaya kararlıyız"

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirten Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yavaşladığını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sağlam bir şekilde çıpalandığının görüldüğünü kaydetti. Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat etmesi gereken uzun bir yol var." dedi.

Yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayan Powell, "Mevcut para politikası duruşunun kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu görüyoruz. Buna ek olarak ekonomi, hanehalkı ve işletmelere yönelik daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefimize indirecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız." dedi.

"Yumuşak iniş öncelikli hedef"

Gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü ile risk dengesine etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini yineleyen Powell, kat edilen mesafe göz önüne alındığında, gelen verileri ve gelişen görünüm ile riskleri değerlendirirken "dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini" ifade etti.

Powell, "Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." diye konuştu.

Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini belirten Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.