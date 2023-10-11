Fed tutanakları yayımlandı! Yüksek belirsizlik bankayı temkinli olmaya itti

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 19-20 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, politika faizinde daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam ederken, yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin çoğunluğu, gelecek bir toplantıda hedef federal fon oranında bir artışın daha muhtemelen uygun olacağını düşünürken, bazıları daha fazla artışa gerek olmayacağı kanaatine vardı." ifadesi kullanıldı.

Tüm yetkililerin Komitenin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulunduğu" konusunda hemfikir olduğu belirtilen tutanaklarda, her toplantıdaki politika kararlarının gelen bilgilerin toplamına ve bu bilgilerin ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerine dayalı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ekonominin seyrinin son derece belirsiz olduğu değerlendirildi

Tutanaklarda, genel olarak ekonomik görünüme ilişkin hala yüksek derecede belirsizlik bulunduğuna işaret edilerek, yeni belirsizlik kaynağının otomotiv işçilerinin greviyle ilişkili olduğu ve birçok yetkilinin grevin yoğunlaşmasının hem enflasyon açısından yukarı yönlü bir risk hem de ekonomik faaliyet açısından aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu gözlemlediği aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, yetkililerin çoğunluğunun son dönemde enflasyondaki düşüşün bir kısmını tersine çevirebilecek enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yukarı yönlü risklere ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riskine de dikkati çektiği belirtildi.

Bazı yetkililerin yurt içinde bankacılık sektörünün daha fazla sıkıntı yaşaması durumunda kredi koşullarının beklenenden daha fazla sıkılaşma olasılığı dahil ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiği belirtilen tutanaklarda, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatma olasılığı ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanma olasılığına da değinildiği bildirildi.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin ise bazı verilerin değişken olmaya devam etmesi ve büyük revizyonlara tabi olması nedeniyle ekonominin durumunu değerlendirmede zorluklar yaşandığını gözlemlediği kaydedildi.

Fed tutanaklarında, "Yetkililerin büyük çoğunluğu ekonominin gelecekteki seyrinin son derece belirsiz olduğunu değerlendirmeye devam etti." ifadesi yer aldı.

Fed yetkilileri para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir

Yetkililerin genel olarak para politikasının kısıtlayıcı duruşuyla Komitenin hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin daha "iki taraflı" hale geldiği görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyonun hala uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Tüm yetkililer Komite enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olana kadar politikanın bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bankanın tutanaklarında, yetkililerin genel olarak aşırı sıkılaşma riskini yetersiz sıkılaşma riskine karşı dengelemenin öneminin vurgulandığı aktarıldı.