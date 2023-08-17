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"Fed’in faiz artışlarını bitirdiğini söylemeye hazır değilim"

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinden faiz artışlarına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’den şahin mesajlar geldi: “Enflasyon düşüyor. Biraz ilerleme sağladık ancak hâlâ çok yüksek seviyede. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe indiğine dair ikna edici kanıt görmek istiyorum.

Dünya Gazetesi
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Hemen yarın bu hedefe ulaşamayız. Ancak zamanla o noktaya ulaşabiliriz.” Bu yıl Fed’de oy hakkı bulunan Kashkari “Aklımdaki soru şu: Enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için gerçekten yeterince bir şey yaptık mı, yoksa daha fazlasını mı yapmamız gerekiyor?” dedi ve ekledi: “Kişisel olarak daha fazla sıkılaşma olabileceğini düşünüyorum.

Faiz artırmayı bitirdik mi emin değilim. Çekirdek enflasyon yüzde 4 civarında olduğu için Fed faiz oranlarını düşürmekten çok uzakta.” Fed, haziran ayında faiz artışını pas geçmiş, sonrasında temmuzda gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-yüzde 5.5 aralığına yükseltmişti. Bir sonraki toplantı 19-20 Eylül’de.