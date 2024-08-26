Fed'in faiz indirim sinyali ve Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltiyor

Fed Başkanı Jerome Powell'in eylülde faiz indirimine gidebileceği sinyalini vermesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlendi. Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" ifadesini kullanmıştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de faizi indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği artıracağı gibi petrol talebini de yükseltmesi bekleniyor.

Piyasa oyuncularının arz kaygıları artıyor

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyat artışına katkıda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,84 ile 79,25​​​​​​​ dolar aralığının direnç, 78,43 ile 78,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.