Fed'in faiz kararı ne olacak? Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken mesaj: Tarihi bir akşam olacak!

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün Türkiye saati ile 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizi düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat faiz indiriminin kaç puan olacağı piyasaların yanıtını merakla beklediği bir soru.

CME Group’un FedWatch aracına göre; geçen hafta 50 baz puanlık indirimin gerçekleşme olasılığı yüzde 50’nin altındaydı. Fakat bu oran saat 11.20 itibarıyla yüzde 61 seviyesinde. 25 puanlık indirim ihtimali ise yüzde 39.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Fed’in faiz kararına çok kısa bir süre kalırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorum yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, 50 baz puanlık indirimin yüzde 63’e yükseldiği grafiği paylaşarak, “Uzun süreden beri ilk kez piyasa Fed yetkililerinin vermediği bir sinyali fiyatlıyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kara, Fed kararına ilişkin “Tarihi bir akşam olacak” dedi.