Fed'in faiz kararı öncesi tansiyon iyice yükseldi: Trump sert çıkarken Jeffries temkinli tona işaret ediyor

Jefferies küresel ekonomisti Mohit Kumar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın FOMC toplantısı sonrası düzenleyeceği basın toplantısında “faiz indirim sürecine temkinli yaklaşacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Kumar, Powell’ın istihdam piyasasındaki yavaşlamayı kabul edeceğini ancak Aralık ayı için olası bir faiz indirimi ihtimalini “verilere bağlı” bir dille gündemde tutacağını söyledi.

Jefferies ayrıca Fed’in niceliksel sıkılaştırmayı (QT) sona erdirebileceğini, bunun da piyasalarda ek likidite yaratabileceğini belirtti.

Piyasalar 25 baz puanlık indirime odaklandı

Küresel piyasalarda, Fed’in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Bu adım, Fed’in yılın ikinci faiz indirimi olacak ve 2024 ortasından bu yana uygulanan sıkı para politikasında yumuşama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlara göre Powell’ın “aceleci olmayacağız” mesajı vermesi halinde, dolar endeksinde toparlanma, tahvil faizlerinde yükseliş görülebilir.

Trump’tan Powell’a: “Jerome ‘Çok Geç’ Powell”

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin Gyeongju kentinde yaptığı konuşmada Fed Başkanı Powell’ı hedef aldı.

Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde geç kalmakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Jerome ‘Çok Geç’ Powell — faiz oranlarını zamanında düşürmeyen bir Fed başkanımız var. Üç yıl sonraki enflasyondan korkup bugünün büyümesini feda ediyorlar.”

Trump, ABD ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyeceğini öngördüğünü belirterek, Fed’in “Avrupa Merkez Bankası’nın gerisinde kaldığını” ve iş dünyasının rekabet gücünü zayıflattığını savundu.

Fed–Beyaz Saray gerilimi yeniden tırmanıyor

Trump’ın açıklamaları, Beyaz Saray ile Fed arasında uzun süredir devam eden para politikası gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, Trump’ın eleştirilerinin Powell üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceğini, ancak Fed’in “bağımsızlık vurgusunu” koruyarak temkinli hareket edeceğini belirtiyor.

Aralık için “veri odaklı” süreç

Piyasalarda Powell’ın açıklamalarının ardından Aralık ayında olası bir ikinci indirim beklentisi güçlenebilir.

Ancak Fed’in büyüme, istihdam ve enflasyon verilerini yakından izlemeye devam edeceği, “veriye bağlı yönlendirme” ilkesinden sapmayacağı öngörülüyor.