Financial Times duyurdu: Spotify'a zam gelecek!

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, dünya genelinde abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Spotify bu yaz dünya çapınca düzinelerce ülkedeki fiyatlarına zam yapacak.

Kaynaklar, haziran ayı başlarında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde spotify abonelik ücretlerinin 1 Euro artırılacağını belirtiyor. Ancak en son Temmuz 2024'te zam yapılan ABD'nin bu zamdan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca, Spotify geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerde fiyatları sessizce yükseltmeye başlamıştı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, bu hamlenin bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağını söyledi.

FT, Spotify'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini söyledi.

Son zam şubatta yapılmıştı: Spotify Türkiye fiyatlarına zam gelecek mi?

Spotify Türkiye, son olarak şubatta abonelik ücretlerini artırmıştı.

Daha önce 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi 59,99 TL'ye yükseltilmişti.

54,99 TL olan aylık duo paketi 79,99 TL'ye çıkarılırken 64,99 TL olan aile paketi 99,99 TL olmuştu.

Daha önce 21,99 TL olan öğrenci paketi ise 32,99 TL'ye çıkarılmıştı.

Şu an şirketin Türkiye'de de ek bir zam yapıp yapmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Müzik endüstrisi fiyatları artırmak istiyor

Müzik endüstrisi yöneticileri uzun zamandır Spotify, Apple Music ve diğer yayın platformlarının fiyatlarının enflasyondan daha yavaş arttığını ve hizmetin Netflix gibi video yayın aboneliklerine kıyasla ucuz olduğunu söyleyerek fiyatlarını yükseltmeleri için lobi yapıyor.

'Super premium' aboneliği oluşturmayı düşünüyorlar

Tartışmalara aşina olan bazı kişilere göre, müzik endüstrisi, en tutkulu hayranlardan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken; Spotify ve diğer akış platformları müziklere erken erişim için ekstra ücret talep etmeyi değerlendiriyor.

Bu kaynaklar, ayrıca "super premium" abonelik sahiplerine konser biletlerine erken erişim hakkı sunulmasının da gündeme geldiğini belirtiyor.

Konuya yakın yöneticilere göre; Apple, Amazon ve YouTube da kendi müzik hizmetlerinin daha üst düzey sürümleri için hazırlık yapıyor. Ancak bu kişiler, planların henüz kesinleşmediğini ve değişikliklerin mümkün olduğunu da ekliyor.