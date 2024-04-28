Financial Times duyurdu: Türkiye LNG anlaşması için ExxonMobil'le görüşüyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre Türkiye, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ABD'li enerji devi ExxonMobil'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için bir anlaşma üzerinde görüşüyor.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar FT'ye verdiği demeçte, Türkiye'nin tek bir ortağa daha az bağımlı olmasını sağlayacak "yeni bir tedarik portföyü" oluşturmaya çalıştığını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin yılda 2,5 milyon tona kadar LNG alımı için Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma yapmaya çalıştığını ve bunun bugünkü maliyetinin şu anda yaklaşık 1,1 milyar dolar olacağını belirtti.

Anlaşmanın on yıllık olabileceğini ifade eden Bayraktar, ticari şartlarının halen görüşülmekte olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin diğer ABD'li doğal gaz üreticileriyle de LNG anlaşmaları için görüşme yaptığını belirten Bayraktar, Rusya ile sözleşmelerin bir kısmı 2025'te, İran ile 2026'da sona ermeden önce doğal gaz tedarikini "çeşitlendirmek" istediğini söyledi.

Exxon, potansiyel LNG fırsatları konusunda Türk hükümetiyle ilk görüşmeleri yaptığını ancak ticari stratejisinin ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağını söyledi.