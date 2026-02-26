Finans analisti anlattı: Olası ABD-İran savaşı piyasaları nasıl etkileyecek?

Washington ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini ve askeri müdahale ihtimalinin piyasalar da belirsizliği artırdığına işaret eden Auslander, olası bir çatışmanın küresel ekonomide ciddi dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

En büyük riskin petrol piyasasında görüldüğünü belirten analist, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini hatırlatarak boğazın kalıcı olarak kapanmasının özellikle Avrupa'da petrol fiyatlarını hızla yukarı çekebileceğini söyledi. Piyasalarda da bu yönde bazı işaretlerin şimdiden görüldüğünü belirtti.

Asıl sorun fiyat artışının ne kadar süreceği

İran'a karşılık diğer petrol üreticilerinin üretimi artırarak fiyatları dengeleyebileceğini ancak buna piyasaların sert tepki verme eğiliminde olduğunu belirten analist, asıl sorunun fiyat artışının ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik olduğunu ifade etti.

Artan askeri kapasiteye ve İran yönetiminin son dönemde iç protestolara karşı sergilediği sert tutuma dikkat çeken Auslander, piyasaların Orta Doğu'da yaşanan geçmiş krizlere kıyasla daha öngörülemez olduğunu savundu.

Yatırımcılara kritik uyarılar ve tavsiyeler

Yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulunan analist, varlık dağılımının büyük önem taşıdığını, kısa vadede nakite ihtiyaç duyan ve piyasa düşüşlerinden endişe eden yatırımcıların hisse senedi ağırlığını azaltmayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Son aylarda güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönelimin arttığını da dile getirdi.

Aşırı borçlu olanlara da elde fazla nakit varsa önce borcun bir kısmının kapatılmasını öneren Auslander, yatırımcıların portföylerini gözden geçirerek hisse senedi piyasalarına aşırı maruz kalmadıklarından emin olmalarını tavsiye etti.

Savunma sektörü kazançlı çıkabilir

ABD'nin gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliğin de piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade eden analist, olası bir savaş durumunda savunma sektörünün kazançlı çıkabileceğini ve savunmadaki dev şirketlerin daha fazla sipariş alabileceğini ifade etti.

Tüm belirsizliklere rağmen uzun vadede iyimser olduğunu belirten Auslander, son 40-50 yılda birçok küresel kriz yaşandığını ancak ekonomilerin her seferinde toparlanmayı başardığını hatırlattı.