Finans dışı firmaların döviz açığı geriledi

Döviz Pozisyonu Açığı ise 2,7 milyar dolar azalışla 81,4 milyar doları olarak gerçekleşti. Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 2,2 milyar dolar, menkul kıymetler 47 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 971 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 499 milyon dolar arttı. Sonuç olarak toplam varlıklar 813 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2, 1 milyar dolar yurt dışından sağlanan nakdi krediler de 2,1 milyar dolar azaldı. Aynı dönemde ithalat borçları da 736 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3,5 milyar dolar azalış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023 dönemine göre 69 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2,1 milyar dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1,9 milyar dolar azaldı.

Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150,4 milyar dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.4 milyar dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2023 dönemine göre 1.8 milyar doları azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde.