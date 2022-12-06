Finans liderleri CFO Connect etkinliğinde bir araya geldi

Microsoft Türkiye, İstanbul'da düzenlediği CFO Connect etkinliğinde 20’den fazla şirketin CFO’sunu bir araya getirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in ev sahipliğinde ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik kapsamında Microsoft Kurumsal Çözüm Satış ve Microsoft Teknoloji Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner, Microsoft Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Nursel Gül ve Microsoft İsrail & Türkiye Kurumsal Müşteriler Finans Yöneticisi Miri Stessman da bir panel gerçekleştirdi. Panelde Microsoft finans ekiplerinin müşterilere verilerini anlamlandırılmaları için nasıl rehberlik ettiğinden ve öngörünün hızla aksiyona çevrilmesinde verinin öneminden bahsedildi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Microsoft Genel Müdürü Levent Özbilgin, artık enflasyonist bir dünyada yaşadığımıza vurgu yaparak özellikle enerji maliyetlerinin büyük artış gösterdiğini, dolayısıyla herkesin iş süreçlerinde optimizasyon elde etmek için çalıştığını dile getirdi. Bu nedenle “daha az kaynakla daha fazla iş başarmak” mottosunu hayata geçirmeye odaklandıklarını belirten Özbilgin, “Biz Microsoft olarak özellikle de çözümler noktasında kendimizi diğer teknoloji şirketlerinden farklı bir yerde konumluyoruz. Bizim faaliyetlerimiz hem bireylere hem şirketlere hem de kamuya 360 derece çözüm sağlamamızı mümkün kılan bir yaklaşımla şekilleniyor. İşin sadece iş birliği kısmında değiliz; bir platform şirketi mantığıyla bütünsel çözümler sunuyoruz. Örneğin iş uygulamalarının entegrasyonunu sağlarken güvenliği de içine dahil ediyoruz çünkü aynı zamanda dünyanın en büyük siber güvenlik şirketiyiz. Bütün bunları bulut üzerinden en optimum şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bu kadar çok kanaldan bu kadar fazla işi eşzamanlı olarak yürütürken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin iş öncelikleriyle ilgili geribildirimlerini almak bizim için çok değerli” dedi.

Konuklar arasında yer alan Şişecam CEO’su Görkem Elverici’nin Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in sorularını yanıtladığı etkinlikte KPMG Türkiye CFO Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Nilgün Çallıalp ise “Finans Fonksiyonunda Dönüşüm ve Teknolojinin Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Microsoft Orta Doğu ve Afrika Modern İş Uygulamaları Finans Yöneticisi Ömer Koren’in de siber güvenlik konulu bir sunum yaptığı CFO Connect organizasyonu, soru cevap seansının ardından öğle yemeği ile sona erdi.