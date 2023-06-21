Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks haziranda bir önceki aya göre 8,6 puan artarak 158,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde , son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.