Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na Ali Emre Ballı yeniden seçildi (Ali Emre Ballı Kimdir?)

Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, banka dışı finans sektörünün çatı kuruluşu FKB'nin cuma günü yapılan 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkan ve başkan vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, mevcut başkan Ali Emre Ballı yeniden FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

FKB'nin yönetim kurulu başkan vekilleri, Ahmet Özcan, Coşkun Çabuk, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Gökmen Onbulak olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Ahmet Hakan Karamanlı, Bozkurt Çöteli, Burak Elgin, Mehmet Şen ve Selahattin Güldü olarak belirlendi.

Ali Emre Ballı Kimdir?

1980 yılında Mersin’de doğan Ali Emre Ballı lisans eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisiliği alanında tamamladı. Ballı, 2001 yılından bu yana başta finans ve teknoloji olmak üzere yazılım, gıda ve telekomünikasyon alanlarındaki şirketleri ile iş dünyasında faaliyet gösteriyor. Alacak Yönetimi ve Varlık Yönetim şirketleri sektöründe yaklaşık 10 yıllık bir deneyimi bulunan Ali Emre Ballı; Finansal Kurumlar Birliği Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı görevini sürdürürken, önceki dönemde FKB Başkan Vekilliği görevlerini de yürütüyordu.