Finansal okuryazarlık projesi Arel Üniversitesi’nde başladı

Nilgün ÖZDEMİR

DÜNYA Gazetesi ve Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından organize edilen “Türkiye’de finansal okur-yazarlık seviyesini artırma projesi” Arel Üniversitesi’nde hayata geçirildi.

Önümüzdeki yıllarda iş dünyasına adım atacak gençlerin finansal okur-yazarlığı daha iyi anlaması amacıyla Taba-AmCham, Arel Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans Bölümü öğrencilerine DÜNYA Gazetesi dijital aboneliğini hediye etti.

Ayrıca Arel Üniversitesi akademisyenlerine DÜNYA Gazetesi tarafından dijital abonelik imkanı sağlandı. İmza töreni, DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez tarafından gerçekleştirildi.

Burcu Kösem: “Öğrencilerin DÜNYA Gazetesi’yle buluşması çok kıymetli”

DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, projelerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Kösem, öğrencilerin DÜNYA Gazetesi’yle buluşmasının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Gazetemizin gençleşme serüveninde öğrencilerden gelecek geri bildirimler bizim için önemli. Bu nedenle, öğrencilerle buluşmamıza vesile olan Arel Üniversitesi’ne ve TabaAmCham’a teşekkür ediyorum” dedi. İş dünyasının ve STK’ların bu tip iş birliklerindeki rolünün çok büyük olduğunu anlatan Kösem, daha güçlü işler için iş birliğinin önemine değindi.

Prof. Dr. A. Ercan Gegez: “İyi öğrenciler yetiştirmek için finansal okur yazarlık çok önemli”

Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, DÜNYA Gazetesi ve TABA-AmCham iş birliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de finansal okur-yazarlık seviyesini artırma projesi” için emeği geçen herkese teşekkür etti. Gegez, “Bir sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve üniversite üçlüsü, bir sacayağı altında Türkiye’ye çok nadide, iyi öğrenciler yetiştirmek için bir araya gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu projenin öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağından çok eminim” dedi.

Süleyman Ecevıt Sanlı: “Finans piyasalarının takibi finansal okur yazarlıkla mümkün”

Dünyada takip edilmesi gereken çokça finans piyasalarının olduğunu ve bunu da doğru finansal okur-yazarlıkla gerçekleştirilebileceğini söyleyen TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesini istedi.

Sanlı, Türkiye’de ekonomi gazeteciliği deyince ilk akla gelenin DÜNYA Gazetesi olduğunu ve bu değerli projede birlikte hareket ettikleri için çok memnun olduklarını belirtti. Gençlerin gelecekteki iş hayatlarında yurt dışı finans imkanlarından da faydalanması açısından finansal okur yazarlığın son derece kıymetli olduğunu kaydeden Sanlı, DÜNYA Gazetesi’nin bu kapsamda iyi bir adres olduğunu ifade etti.

İş yapmanın sadece Türkiye’de finans bulmaktan geçmediğini söyleyen Sanlı, “Artık New York’taki bir borsaya da şirketinizi açabilirsiniz, Çin’le de iş birliğine gidebilirsiniz. Tüm bu borsaların emtialarını yakından takip etmek gerekiyor. Gençlerimiz bu bakış açısıyla geleceğe hazırlanmalı. Biz de gençlerimizin önünü açacak bu tarz projelerde her zaman yer almak isteriz” diye konuştu.