Finansal raporlama ve muhasebe standartlarında değişiklik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, finansal raporlama ve muhasebe standartlarına ilişkin bazı tebliğlerde değişiklik yapıldı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan 7 tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ'de, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ'de, Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ'de, Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde, Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ'de, İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ'de, Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğler yürürlüğe girdi.
Kurumun, Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu Hakkında Tebliği de yayımlandı.
Kaynak: AA