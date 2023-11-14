Finansal Yeniden Yapılandırma'ya hukuki düzenleme talebi

TMA Türkiye-FOYDER açıklamasında, şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklı düzeylerde yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle veya tamamen kendilerine has nedenlerle finansal ve operasyonel verimsizliklerle karşılaşabildikleri kaydedildi.

Bu durumda, işletmelerin yeniden yapılandırılmasının gündeme gelebildiği vurgulanan açıklamada, herhangi bir kanuna eklenmemiş daha kapsamlı ve müstakil bir 'Önleyici Yeniden Yapılandırma' hukuki düzenlemesi oluşturulmasının, işletmeleri devamlılığını sağlayabilmelerine, geçici finansal ve operasyonel verimsizliklerini aşmalarına katkı açısından önemli olduğu belirtildi.

"FYY gibi mahkeme dışı yapılandırma süreçlerimizin güçlendirilmesinin, işletmelerimizin daha sıkıntılı finansal ve operasyonel verimsizliklerle karşılaşmadan, sürdürülebilir finansal ve operasyonel yapılar kurabilmeleri için önemli destek noktaları olacağını düşünüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda FYY düzenlemesinin, finansal kurumların birlikte hareket ederek yapılandırma sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasına imkan tanıması, borçlu şirketlerin durumunun tek elden ve birlikte çözümüne ilişkin önerilerin oluşturulması, borçlu şirketlerin problemlerinin çözümü noktasında tek tek finansal kurumların her biri yerine yalnızca Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK) ile muhatap olması, sürecin belirli bir takvim içerisinde tamamlanma zorunluluğunun işletmelerin ekonomik varlıklarının korunmasına imkan sağlaması, sürecin etkinliğine ilişkin bir kısım sıkıntılar yaşansa da belli bir uygulama bütünlüğünün oluşması gibi önemli katkıları olduğu değerlendirilmektedir.''

Önleyici Yeniden Yapılandırma'ya ilişkin çok daha kapsamlı ve kalıcı düzenlemeler oluşturuluncaya kadar FYY düzenlemesinin sektörde önemli bir boşluğu doldurduğu ifade edilen açıklamada, düzenlemenin kalıcı hale getirilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.