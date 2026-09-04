Fındık ihracatında miktar düştü, gelir korundu

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunu yaklaşık 2,5 milyar dolar gelirle tamamladı. Sezon boyunca yapılan ihracatın miktarı önceki döneme kıyasla belirgin şekilde azalırken, gelirdeki düşüş sınırlı kaldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 1 Eylül 2025 ile 31 Ağustos 2026 arasındaki dönemde yurt dışına 197 bin 85 ton fındık gönderildi. Söz konusu ihracattan 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar gelir elde edildi.

Miktar yüzde 36 geriledi

Bir önceki sezonda 309 bin 64 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmiş, bu satışlardan 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağlanmıştı.

Buna göre fındık ihracatı, önceki sezona kıyasla miktar bakımından 111 bin 979 ton ve yüzde 36 azaldı. İhracat geliri ise 49 milyon 14 bin 865 dolar, diğer bir ifadeyle yüzde 2 düşüş gösterdi.